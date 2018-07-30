Hamdi Nayir, öğrenmenin her çeşidinin güzel olduğunu ifade etti.

Öğrenmenin önemine değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Öğrenmenin her çeşidi güzeldir. Yeni şeyler öğrenmek mutlaka size mutluluk verir. Sizleri bilmeyenlere göre daha farklı hale getirir. Gönüllü yapılan işin tesiri daha kuvvetli, daha etkili olur. Zorunlu işler biraz daha sıkıntılıdır. Sizin öğrendiğiniz her bilgi ülkemizin geleceği için önemli bir kazanç olacak. Burada yeni arkadaşlıklar, dostluklar edineceksiniz. Yalnızca eğitim faaliyeti değil diğer aktivitelerle Gençlik Merkezinde veya ilimizin diğer güzel tarihi, turistik bölgelerine gidip zamanınızı dolu dolu geçireceksiniz” dedi.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle yetişmiş, eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Vali Nayir, “Zayıflara hayat hakkı tanınmayan, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Güçlü olmamız lazım. Güçlü olmanın yolu da bilgiden geçiyor. Kendi değerlerimize, inançlarımıza sahip olmamız lazım. Bu sınıflar burada size bunları veriyor, sizi bilgili, değerlerinize sahip yapabiliyorsa önemli bir fonksiyonu ifa etmiş olacak. Bizim beklentimiz bu” şeklinde konuştu.

"Kütahya, kültür ve doğal güzellikler şehri"

Kişinin yaşadığı ili o ile ait tarih ve kültürü iyi tanıması gerektiğini de vurgulayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, öğrencilere Kütahya hakkında bilgiler verdi. Kütahya’nın sahip olduğu zenginliklerle önemli bir il olduğunu belirten Vali Nayir, “Yaşadığınız şehri tanımanız lazım. Kütahya bir tarih şehri. İlimizde 7 bin yıl öncesi yaşayan insanlığın ayak izlerini görmek mümkün. Kütahya bir kültür, doğal güzellikler şehri. Yüzde 56’sı orman olan ilimiz tablo güzelliğinde yerlere sahip. Kütahya’nın topraklarından 36 değişik maden çıkıyor. Osmanlı’nın kuruluşunda Kütahya önemli bir yer tutmuş. Kurtuluş Savaşı’nda da önemli olaylara şahitlik eden Kütahya’da Dumlupınar ve Altıntaş’ta büyük zaferler elde edilmiş. Dolayısıyla Kütahya dediğimizde aklınıza çok şey gelmesi lazım. Kütahya’nın 11 ayrı yerinde sıcak su kaynağımız var. Bunların hepsi büyük zenginlik. İlimizi küçük görmeyin. Tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle, insan kalitesiyle Kütahya büyük bir şehir. Buna inanın. Büyük olduğunuza önce siz inanın, siz inanmazsanız dışarıdakiler inanmaz” diye konuştu. (EFE)