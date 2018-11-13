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Öğretmen ve öğrenciler için 'Su kabağı işlemeciliği' kursu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde öğretmen ve öğrenciler için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Su kabağı işlemeciliği’ kursu açıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde öğretmen ve öğrenciler için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Su kabağı işlemeciliği' kursu açıldı.


Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Su kabağı işlemeciliği kursunun ilk adımını Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesinde attık. İlçemizde alternatif el sanatları ürünleri kursları açma çalışmalarımız ahşap yakmadan sonra, su kabağı işlemeciliği ile devam ediyor. Yöremizin geleneksel çini işlemeciliğinin yanısıra, farklı alanlarda da ürünler üretmeyi hedefleyerek yola çıktığımız kurs çeşitlerine su kabağını ekliyoruz. İlk kursumuzu da Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte açtık'' diye konuştu.(YD-EFE)

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