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11 Ocak 2017 11:31

Öğretmenden başarılı öğrencilere el işi hediye

Öğretmenden başarılı öğrencilere el işi hediye

11 Ocak 2017 11:31

Kütahya’nın Hisarcık Atatürk İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Serpil Kelek, başarılı öğrencilere kokulu taş yöntemi ile yaptığı çeşitli nesneleri hediye ediyor.
Öğretmen Serpil Kelek, öğrencilerinin sınav başarılarını yükseltmek ve onları motive etmek amacıyla başarılı öğrencilere kendisinin kokulu taş yöntemi ile yaptığı el emeği göz nuru vosvos araba, magnet kalp, magnet ayıcık ve magnet bebek arabası gibi nesneleri hediye ediyor.
Öğrenciler öğretmenlerine istedikleri nesneleri ve renkleri daha önceden belirtiyorlar. (MA-EFE)



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