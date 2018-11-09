‘Öğretmenler Günü' Voleybol Turnuvası başladı

Kütahya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eğitim-Bir-Sen No´lu Şubesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası" düzenlendi.

Eğitim çalışanları arasında düzenlenen turnuva, Fatih Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu arasındaki müsabakayla başladı.

Açılışa, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kütahya Eğitim-Bir-Sen 1 No´lu Şube Başkanı Fatih Köse, Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Demir ve eğitimciler katıldı. Açılışta konuşan Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenler arasında birlik ve beraberliğe önem verdiklerini ve bu amaçla "24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası" düzenlediklerini ifade etti.

Turnuvaya 26 takımın katıldığını belirten Başyiğit,” Bugün ilk servis ile bu güzel ve anlamlı organizasyonun startını veriyoruz. Turnuva 7 Aralık 2018 tarihinde, Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu´nda yapılacak final maçı ile tamamlanacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca bu anlamlı organizasyonun icra edilmesinde bizlere desteğini esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen Kütahya1 No´lu Şube´ye teşekkür ediyorum. Dostluğumuzun, kardeşliğimizin pekişmesine katkı sunması dileğiyle turnuvamızın tüm sporcularına başarılar diler, paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.(EFE)