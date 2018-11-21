Öğretmenler mezarları başında anıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Kilitci, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Şahin nezaretinde 20 öğrenci ilçede vefat eden öğretmenlerden Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel, Hasan Hüseyin Cengiz ve Kazım Akbulut'un mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Müdür Mehmet Ali Özdemir, ölen öğretmenlerin özgeçmişi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.