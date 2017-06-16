Öğretmenler sahur yemeğinde buluştu

Kahvaltı salonunda verilen iftar yemeğine Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, Müdür yardımcısı İbrahim Sezer, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Öğretmenler arasındaki birlik ve beraberliğin öğrencilerin başarısında büyük rol oynadığına dikkat çeken Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt,” Malum ilçemizde sosyal açıdan yapılabileceğimiz fazla bir şey yok. Bizde okul idaresi olarak sahur yemeği organizasyonu düzenledik. Yemek süresince öğretmen arkadaşlar ve bizler hoşca geçirdik. Sahur yemeğine katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.(MA-EFE)