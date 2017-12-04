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04 Aralık 2017 11:37

Öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında öğretmenlere sağlıklı yaşama, madde, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi

04 Aralık 2017 11:37


Rehber öğretmen Gülsüm Alakuş tarafından verilen eğitime İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, Şube Müdürü Canfer Gürbunar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan İdareciler ve öğretmenler katıldı.


Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, eğitimin hayırlı olmasını diledi.


Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile ilgili bilgi veren Rehber öğretmen Gülsüm Alakuş, "Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği, ’Bağımlılıkla Mücadele’ eğitim programı kapsamında öğretmen arkadaşlara sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve madde bağımlılığı konusunda bilgi veriyoruz" dedi.(MB-EFE)




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