Öğretmenlere başarı belgesi

2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen liselere giriş sınavında gösterilen başarıdan dolayı öğretmenleri tebrik ettiğini belirten Kaymakam Çelik, ''İlçemiz İmam Hatip Ortaokulu'ndan 5 öğrencimiz Fen Lisesi'ni, 2 öğrencimiz Merkez Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandı. Bu başarı bizleri çok mutlu etti. Bu başarıda öğretmenlerimizin çok önemli bir rolü var. İlçemizi gururlandıran bu başarının mimarı olan öğretmenlerimizi de başarılarından dolayı tebrik ediyor ve başarı belgelerini vermek istiyorum'' dedi.

Daha sonra öğretmenlere başarı belgelerini takdim eden Kaymakam Yurdagül, bütün öğretmenleri teker teker tebrik etti.