İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenlere başarı belgesi

Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız ve okulda görev yapan öğretmenleri makamında kabul etti.


2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen liselere giriş sınavında gösterilen başarıdan dolayı öğretmenleri tebrik ettiğini belirten Kaymakam Çelik, ''İlçemiz İmam Hatip Ortaokulu'ndan 5 öğrencimiz Fen Lisesi'ni, 2 öğrencimiz Merkez Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandı. Bu başarı bizleri çok mutlu etti. Bu başarıda öğretmenlerimizin çok önemli bir rolü var. İlçemizi gururlandıran bu başarının mimarı olan öğretmenlerimizi de başarılarından dolayı tebrik ediyor ve başarı belgelerini vermek istiyorum'' dedi.


Daha sonra öğretmenlere başarı belgelerini takdim eden Kaymakam Yurdagül, bütün öğretmenleri teker teker tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.