Kütahya’nın Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce okul idarecisi ve öğretmenlere yönelik ’meslek etiği’ kursu düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Mehmet Ali Özdemir tarafından verilen okul idarecisi ve isteyen öğretmenlere yönelik ’meslek etiği’ kursuna yaklaşık 40 kursiyer katıldı. Kurs süresince kursiyerlere; ’Etik Kavramı, Mesleki Etik, İş Yerinde Etik Ortam Sağlamak ve İş Yaşamında Protokol ve Görgü Kuralları’ konularında eğitim verildi.

4 gün süren kurs sonunda kursiyerlere belgeleri verildi.(MA-EFE)