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09 Haziran 2018 12:29

Öğretmenlere Mesleki Çalışma Semineri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve idarecilere yönelik Mesleki Çalışma Seminerinin başladığı bildirildi.

Öğretmenlere Mesleki Çalışma Semineri

09 Haziran 2018 12:29


Alınan bilgiye göre, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ile öğretmenlerin mesleki çalışmalarında, eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimdeki verimliliğini artırmak, alan bilgisi ve öğretimi konusunda mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerine imkan sağlamak amacıyla oluşturulan mesleki çalışma programı kapsamında ilçe genelinde okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere seminer verilmeye başlandı. Öğretmenler, mesleki çalışma döneminin ilk haftalık bölümünü 9-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında seçimde görevli olanlar hariç olmak üzere, istemeleri halinde farklı il veya ilçelerdeki okullarda tamamlayabilecek.(MA-EFE)




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