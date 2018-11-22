Öğretmenlerin duygulu anları

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda “Öğretmelerime duygularımı yazıyorum” Projesi kapsamında öğrencilerin öğretmenleri ile ilgili yazdıkları notları okuyan öğretmenler duygulu anlar yaşadılar.

Projeyi hazırlayan Müdür Yardımcısı Pelin Solak, Öğretmenler Gününe özel bir etkinlik düzenlemek amacıyla “Öğretmelerime duygularımı yazıyorum” Projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Solak,” Proje teması çerçevesinde biz idareciler dahil tüm öğretmen arkadaşların isimlerinin yazılı olduğu cam kavanozlar hazırlayıp tek tek sınıfları dolaşarak öğrencilerden öğretmenleri hakkındaki duygu ve düşüncelerini bir kağıda yazarak cam kavanoza atmaları istedik. Daha sonra öğretmenlere yönelik düzenlediğimiz yemekte her öğretmene öğrencilerinin kendileri hakkında yazdığı notların bulunduğu kavanozları teslim ettik. Yemekte öğrencilerinin kendileri hakkındaki duygu ve düşüncelerini okuyan öğretmen arkadaşlarımız bazen neşeli, bazen de duygulu anlar yaşadılar. Uyguladığımız etkinlikten hayli memnun kalan öğretmenlerimiz Öğretmenler Gününde kendilerine verilen en güzel hediyenin bu olduğunu söylediler” dedi. (MA-EFE)