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Öğretmenlerin müzik tutkusu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden oluşan 3 kişilik müzik grubunun verdiği Türk Halk Müziği konserleri büyük ilgi görüyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerden oluşan 3 kişilik müzik grubunun verdiği Türk Halk Müziği konserleri büyük ilgi görüyor.


Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Gökhan Said Mamak uduyla, Müzik Öğretmeni Cansu Hande Öztürk kemanıyla ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Bütün'de bağlamasıyla ilçede düzenlenen etkinliklerde seslendirdikleri türküler büyük beğeni topluyor. 3 kişilik müzik grubu özellikle ilçede Milli Eğitim bünyesinde düzenlenen etkinliklerde sahneye çıkıyor. (MA-EFE)

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