Okul alışverişi telaşı

sınıf ve anaokulu öğrencileri için 11 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayan uyum sürecinin ardından resmi olarak okulların 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, bugün ilk ders zilinin çalışmasıyla başladı.

Uzun bir tatil döneminden sonra Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa, Şaphane ve Emet’te öğrencilerin heyecanları yüzlerinden okunurken, velileri ise alışveriş telaşı sardı.

Okullarla anlaşmalı olarak her okulun belirlediği kıyafetleri satan mağaza sahipleri durumdan oldukça memnun görünüyor. Her eğitim öğretim sezonunun başında bu yoğunluğu yaşadıklarını belirten mağaza yetkilileri okul kıyafetlerinin 100 TL. ile 150 TL. arasında değişebildiğini belirttiler. Yazlık kısa kollu okul tişörtleri 30 TL., kışlıklar ise 37 TL., etekler 35 TL. ve pantolonlar ise yine 35 TL’den satılıyor.

Her okulun kendisini simgeleyen kışlık montlar ise 55-60 TL’den satışa sunuldu.

Okul kıyafetlerinin tamamlanması ile bitmeyen alışveriş telaşı bu sefer de kırtasiyelerde devam etti.

Özellikle uyum sürecinde birinci ve ana sınıfı öğrencilerine öğretmenleri tarafından verilen ihtiyaç listeleri alındı. Defterden kaleme, silgiye, boya kalemlerine, çocukların okulda ihtiyacı olan bir çok çeşidin yer aldığı listeler ise 150 TL’den başlayarak 250 TL’ye kadar çıkıyor.

Kırtasiyeciler her okulun kendi listesinin olduğunu ve fiyatların da listelerdeki ihtiyaçlara göre değişebildiğini söylediler. (YD -EFE)