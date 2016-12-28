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28 Aralık 2016 11:03

Okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla istişare toplantısı

Okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla istişare toplantısı

28 Aralık 2016 11:03

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’nın Gediz ilçesinde okul müdürleri ve okullarda görevli okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı.
Tanışma, eğitim durumunu görme ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve öğrenci meclislerinin temsilcileri de hazır bulundu.
Her ay bir ilçede toplantı düzenleneceğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, toplantıların senede bir kez olmaması gerektiğini, kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürleri aracılığıyla sürekli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’yi bulunduğu coğrafyada güçlü kılacak en önemli faktörün eğitim olduğunun altını çizen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Eğitim konusu devlet olarak, millet olarak başarılı olmaya mecbur olduğumuz konulardan biri. Geleceğe daha emin bakmak istiyorsak, bize bu coğrafyadan silmek isteyenlere karşı daha güçlü olacaksak mutlaka eğitimde yüzde yüz başarı sağlamamız lazım. Bizim bu başarıyı elde etmede de üç ana sacayağımız var; öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve aileler. Eğer biz bu üç grupla uyum içerisinde çalışıp, hedeflerimizi birlikte belirler, yapmamız gerekenleri birlikte yaparsak başarılamayacak bir iş değil. Milletimiz bunun örneklerini daha önceden de verdi. Bir seferberlik halinde eğitimdeki başarıyı da elde etmememiz için herhangi bir sebebimiz yok. Yıllar itibariyle karşılaştırdığımızda okullarımız daha iyi hale geliyor. Eğitim - öğretim araç gereçlerimiz daha iyi eğitim imkanı sağlayacak fırsatları bize veriyor. Öğretmenlerimiz eskiye göre çok daha kalifiye olarak geliyorlar. Aileler olarak da öyle. Önceden çocuğun ihtiyacını karşılamakta zorlanan ailelerimiz şimdi daha iyi imkanlara sahip. Bütün bunları birleştirdiğimizde daha yetişmiş, daha becerikli bir nesle ulaşırız diyoruz, bunu arzu ediyoruz. Önemli olan sorumluluk duygusunu, geleceğe ait hedeflerini, hayallerini beslemiş öğrencilere sahip çıkıp onları yönlendirmek. Gediz ilçemizde de diğer ilçelerimizde olduğu gibi bu kadronun daha güzel şeyler yapması için elimizdeki imkanları seferber etmemizin gereği var. Bizler bu görevi yalnızca bir grubun sırtında görmüyoruz. Okul idareleri, öğretmenler üzerine düşeni yapacak, velilerin ilgi ve alakalarını isteyeceğiz sonuçta da öğrencilerimize; ‘Bu kadar hazırlanan imkanlar içerisinde sizden beklenen ailenizin geçimine katkı sağlamanız değil, kendi geleceğinize katkı sağlamanız’ diyeceğiz” diye konuştu.
Okul müdürlerine, okul aile birliği başkanlarına ve öğrenci temsilcilerine tek tek söz veren Vali Ahmet Hamdi Nayir sorunları, istekleri ve ihtiyaçları öğrenerek gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. (EFE)



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