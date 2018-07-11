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11 Temmuz 2018 11:43

Okul müdürlerinden ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi aldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Hisarcık ilçesini ziyaretinde, okul müdürleri ile toplantı yaparak, eğitim, öğretim ile ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı.

Okul müdürlerinden ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi aldı

11 Temmuz 2018 11:43


Müdür Hasan Başyiğit, Hisarcık ziyaretine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürü İbrahim Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ile birlikte Kaymakam Furkan Başar’ı ziyaret ederek başladı.


Başyiğit, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, okulun Z kütüphanesi hakkında bilgi aldı. Yaz döneminde okulda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kurslarına katılan öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi. Başyiğit, kursa katılan öğretmenlere ayrıca teşekkür etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilçe ziyaretleri yapmasının amacının ilçeleri tanımak, okul ve kurum müdürlerinden eğitim, öğretim, ihtiyaç ve talepler hakkında yerinde bilgi almak olduğunu söyledi.




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