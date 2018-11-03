Okul müdürleriyle istişare

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu, okul müdürleri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu ve Şube Müdürü Serdar Sarıyar'da katıldı.

En fazla önemsediğim kurumların başında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geldiğini belirten Arcaklıoğlu, ''Eğitimin her şeyin başıdır. Büyüyen, güçlenen ülkemizin milli davasıdır. Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğü başarılı çalışmalar yapmakta. Okul müdürlerimiz özverili çalışmakta. Bunun yanında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü vatandaşlarımız için gerekli kursları açmakta. Bu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğinden şüphem yok. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceğiz. Bu kapsamda bende en kısa zamanda okulları ziyaret edeceğim'' diye konuştu.(YD-EFE)