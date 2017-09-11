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11 Eylül 2017 13:00

Okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin ders zili çaldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi, 1.

Okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin ders zili çaldı

11 Eylül 2017 13:00

ve 5. sınıf öğrencilerinin okul kaygısının giderilmesi ve okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya koyduğu ’uyum programı’ başladı.


Uyum programının başlaması nedeniyle Atatürk İlkokulu bahçesinde velileriyle toplanan minik öğrencileri palyaçolar balonlarla karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden palyaçolar, minik öğrencilere müzik eşliğinde çeşitli jimnastik hareketleri yaptırdı. Minik öğrenciler öğretmenlerinin hangi şubeyi okutacaklarının kura ile belirlenmesinin ardından sınıflarına girerek öğretmenleriyle tanıştı.


11 Eylül Pazartesi gününden 15 Eylül Cuma gününe kadarki uyum haftasında aile ortamından çıkarak ilk defa okula başlayacak olan okul öncesi öğrencileri ile birinci sınıflar uyum haftasında okula alışacaklar. İlkokulu bitirerek ortaokula başlayacak olan 5.sınıflar da yeni bir okul ortamında zorluk çekmemeleri adına uyum haftası çalışmalarına katılacaklar. Öğrencilerin kaygılarını azaltmak, okulu sevdirmek, okul ortamını tanıtmak amacı ile 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren okulların açılması tarihinden bir hafta öncesi süreç uyum haftası olarak belirlenmişti. Uyum haftasında öğrenci-öğretmen-veli arasında tanışma etkinlikleri düzenlenecek, öğrencinin okul ile arkadaşlarını tanıması için etkinlikler yapılacak.(MA-EFE)




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