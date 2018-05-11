Okul servisi sürücülerine eğitim

Halk Eğitimi Merkezi hizmet binasında okul servis araç sürücülerine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri tarafından verilen eğitime ilçedeki tüm okul servis şöförleri katıldı.

Çocukların ve gençlerin eğitim gördükleri okullarına ya da eğitim merkezlerine taşınmasıyla görevli olan servis araçlarını kullanan kişilerin, bu görevi yerine getirmeleri esnasında birtakım kurallara riayet etmeleri gerektiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, “Servis sürücülerinin taşıma işlemi sırasında öğrencilerin oturarak rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak, taahhüt ettiği yere kadar götürmek, getirmek; servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamak ve taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmak gibi pek çok yükümlülükleri bulunmaktadır. Servis sürücülerinin bu yükümlülüklerini yerine getirirken kıyafet seçiminden, öğrencilere örnek olacak davranış ve tutumlar geliştirmeleri için nasıl davranmaları gerektiğine kadar pek çok hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu programla, servis sürücülerine öğrencilere ulaşım hizmeti verirken uymaları gerekli trafik, güvenlik ve davranış kurallarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır” dedi.(YD-EFE)