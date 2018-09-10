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‘Okula Uyum Programı' başladı

Kütahya’da Uyum Haftası Programı dahilinde 1,5 ve 9.

Kütahya'da Uyum Haftası Programı dahilinde 1,5 ve 9. sınıf öğrencilerinin ders başı yaptığı bildirildi.


Uyum Haftasının amacının öğrencilerin okul kaygısını azaltmak, alışma sürecini hızlandırmak ve öğrencilere okulu sevdirmek olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “ Hafta süresince öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk, aile ve öğretmen tanışma programları gibi etkinlikler düzenlenecek. Öğrencilere; öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları için daha rahat bir ortam oluşturulacak. Ayrıca okulu sevdirmek amacıyla çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirilecek” dediler.(EFE)

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