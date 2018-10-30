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Okulda kitap okuma etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde öğrenciler için her gün kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrenciler için her gün kitap okuma etkinliği düzenleniyor.


İlçeye bağlı Gökçeler İlkokulu'nda tüm sınıflarda uygulanmaya başlayan proje ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.


Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Gökçeler İlkokulumuzda başlatılan bu proje oldukça başarılı şekilde devam ediyor. Öğretmenlerimiz bu konuda özverili şekilde öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını yerleştirmek için gayret ediyorlar. Bu projedeki sloganımız.Kitapsız büyüyen çocuk susuz büyüyen ağaca benzer'' diye konuştu.(YD-EFE)

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