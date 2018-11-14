Okulda Resim Kursu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ortaokul öğrencileri için 'Resim Kursu' açıldı.

Aslanapa Ören Ortaokul'unda açılan kursta 18 öğrencinin eğitim aldığı belirtildi.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılçarslan, yaptığı açıklamada, ''Deneyimli öğretmenimiz sedat Kardaş tarafından yürütülen kursumuz, öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. 29 Ekim ve 10 Kasım için düzenlenen resim yarışmalarında bu öğrencilerimiz birincilikleri kimseye bırakmadılar. Spor, kültür ve sanat kursları bizim için çok önemli. Bu kurslar sayesinde yeni yetenekleri keşfediyoruz. Öğretmenlerimizin gayretli çalışmaları sonucunda geçtiğimiz yıl 3 öğrencimizi güzel sanatlar lisesine, 2 öğrencimizi de spor lisesine yerleştirdik. Verilen emeklerin sonunda başarı elde etmek çok güzel bir duygu. İnşallah bu kursumuzdan da yeni ressamlar yetişir'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)