Okulda zeka oyunları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Şaphane Anadolu Lisesi'nde zeka oyunları köşesi oluşturuldu.

'Eğlenerek Öğreniyorum' projesi kapsamında öğrencilere 18 zeka oyunu öğretildiğini belirten Okul Müdürü Hakkı Kurnaz, ''Satranç, mangala, amiral battı, bölgesel sudoku, dokuz taş, çit oyunu ile diğer bazı oyunları öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi, problem çözme, iletişim ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmesi için yeni bir köşe oluşturduk.Okulumuzdaki öğrenciler, ekonomik ve sosyal anlamda gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarından oluşuyor. Bunun yanında taşımalı eğitim de veriliyor. Eğitim ve öğretimin yanında öğrencilerimizin yaşantılarına renk katmak istedik. Okulumuzdaki bu köşeden tüm çocuklarımız, hatta velilerimiz dahi saat 17.00'ye kadar yararlanabiliyor. İstedikleri zaman okulumuzu kullanabiliyorlar. Bu köşenin her şeyini öğrencilerimizle beraber yaptık'' diye konuştu. (YD-EFE)