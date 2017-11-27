Ölü taklidi yapan köpek

Sırtüstü hareketsiz yatarak ölü taklidi yapan köpeği gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

Kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde yoğun kalabalıktan ilgi bekleyen bir köpek, ölü taklidi yaparak vatandaşların dikkatini üzerine çekmeye çalıştı. Yere sırtüstü yatarak patilerini yukarı kaldırarak dakikalarca hareketsiz duran sevimli köpek, amacına ulaşarak kalabalığın dikkatini çekmeyi başardı.

Yerde hareketsiz duran köpeği gören vatandaşlar şaşkın bakışlarla önce güldü sonra telefonlarının kamerasını açarak o anı ölümsüzleştirdi. Bir süre bunu tekrarlayan köpek, yattığı yerden kalkarak uzaklaştı. Köpeğin bu tavrını gören vatandaşlar, "Çok güzel ve ilginç bir durum" şeklinde konuştular. (EFE)