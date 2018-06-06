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06 Haziran 2018 12:27

Organik fide pazarına yoğun ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde sebze ve meyvenin satıldığı, Çarşamba günleri kurulan halk pazarında organik sebze fideleri de satışa sunuluyor.

Organik fide pazarına yoğun ilgi

06 Haziran 2018 12:27

Pazarda satılan fideler, üreticilerden yoğun ilgi görüyor. Bu yıl yağışların çok olması sebebiyle sebze üreticileri, fide dikimini yeniden yapmak zorunda olduklarını belirtiyorlar.


Organik sebze fidesi üreticisi Rahmi Akyol, (56) domates, biber, salatalık, patlıcan, lahana, ve pırasa fidelerini kendi tohumlarından ürettiklerini ifade etti. Akyol, “Ege bölgesinin meşhur Örenli köyü pırasasının fidesine yoğun ilgi var. Her yıl sezon sonunda ayırdığımız tohumlarımızla organik fidelerimizi üretiyoruz. Özellikle pembe köy domatesi, kahvaltılık sivri yeşil biber ve dolmalık lahana fidelerine talep çok fazla. Bu yıl fidenin bir bağını 1 ile 2 lira arasında satıyoruz ” diye konuştu.


Fide pazarına gelen açık tarla sebze üreticileri, bu yıl şiddetli yağışlardan dolayı iki defa fide dikimi yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. (MEİ-EFE)




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