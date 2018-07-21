Orhan Yener Kaytancı, TÜGVA Kütahya İl Başkanı oldu

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cuma günleri öğleden önce Sivil Toplum Kuruluşları, öğleden sonra ise Halk Günü toplantılarında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkan’ı Orhan Yener Kaytancı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na kabullerinden dolayı teşekkür eden Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkan’ı Orhan Yener Kaytancı ve yönetim kurulu üyeleri, vakıf çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, TÜGVA Kütahya İl Başkan’ı Orhan Yener Kaytancı ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. (EFE)