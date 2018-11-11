Orman yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesi Cevizli Yayla bölgesinde çıkan orman yangını, Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde Cevizli Yayla Bölgesi'nde karaçam ormanında yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, 1 su tankeri ile hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangında 1 dönüm karaçam ormanı zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi. (YD-EFE-AŞ-Y)