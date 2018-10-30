Örnek bir proje

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında, 'Yeşilay'a farkındalık' projesini başlattı. Amaç, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak.

DPÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal danışmanlığında yürütülen projenin, Yeşilay'a daha da farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Projenin ilk uygulaması Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda başladı.DPÜ öğrencileri, tüm sınıfları gezerek, Yeşilay'ın faaliyetleriyle ilgili bilgiler sundu.

DPÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, "16 Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencisi ile birlikte Yeşilay'a farkındalık oluşturmak için projemizi başlattık. Projemiz ileri ki günlerde tüm ilk ve orta okullarda da uygulamaya konulacak. Amacımız çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan ve bağımlıktan uzak tutmaktır. Öğrencilere Yeşilay'ın ne olduğunu anlatıyoruz. Ayrıca eğlenceli etkinliklerimiz de mevcuttur" diye konuştu.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerine diyarlılıkları sebebiyle teşekkür ettiler. (EFE)