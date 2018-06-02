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02 Haziran 2018 09:24

Ortaokul öğrencilerinden örnek kampanya

Kütahya’nın Aslanapa Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin başlattığı atık kağıt toplama kampanyası büyük ilgi görüyor.

Ortaokul öğrencilerinden örnek kampanya

02 Haziran 2018 09:24


Atık kağıt toplama kampanyasının 8 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceği ve en çok kağıt getiren öğrenciler içinden birinciye bisiklet, ikinciye paten ve üçüncü badminton oyun seti hediyesi verileceği bildirildi. Hediyelerin okul yönetimi tarafından alındığı açıklandı.


Aslanapa Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulumuzun düzenlediği Atık kağıt toplama kampanyasıyla en çok kağıt getiren öğrencimize bisiklet, ikinciye paten ve üçüncü öğrencimize badminton oyun seti hediye edilecektir. Okulumuz böyle bir "Sosyal sorumluluk" projesiyle öğrencilerine çevre bilinci ve hassasiyeti kazandırarakta ve ekonomiye de katkıda bulunmaktadır. Kurumumuzu tebrik ederiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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