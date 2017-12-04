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04 Aralık 2017 14:00

Ortaokul öğrencilerinden özel öğrencilere ziyaret

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar Ortaokulu öğrencileri Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçe merkezindeki Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfını ve Özel Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek engellilere çeşitli hediyeler verdi.

Ortaokul öğrencilerinden özel öğrencilere ziyaret

04 Aralık 2017 14:00


Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç ve grup öğrenci Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.


Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, her insanin bir engelli adayı olduğu bilinciyle Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek onlarla sohbet edip küçük hediyeler verdiklerini söyledi.(MA-EFE)




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