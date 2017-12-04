Ortaokul öğrencilerinden özel öğrencilere ziyaret

Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç ve grup öğrenci Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, her insanin bir engelli adayı olduğu bilinciyle Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek onlarla sohbet edip küçük hediyeler verdiklerini söyledi.(MA-EFE)