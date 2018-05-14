Ortaokul öğrencilerine Çanakkale gezisi

Pazarlar Ortaokulu Müdürlüğünce Çanakkale Savaşlarının 103. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 60 öğrenci için öğretmenleri eşliğinde Çanakkale gezisinin düzenlendiği bildirildi.

Pazarlar Ortaokulu öğrencileri Çanakkale Şehitleri Anıtı, 57’inci Alay Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı ve müzeyi ziyaret ederek destanların yazıldığı tarihe tanık oldular.

Okul Müdürü Muhammed Eşref Uzun, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimiz Çanakkale destanının yazıldığı yerleri gezme ve tanıma fırsatı buldu. Çanakkale ruhunu her zaman canlı tutmanın en etkili yolu yenilenen neslimizi bu topraklara getirip gezdirmek ve o havayı yaşatmaktır. Düzenlenen gezinin çok yararlı geçtiğine inanıyorum. Öğrencilerimizde tarih ve kültür bilincini aşılamak, tarihimizi araştırmak ve anlamak ve değerler eğitimi kapsamında Çanakkale’ye düzenledik. Kurtuluşun topraklarında Şehitlerimizi ziyaret edip öğrencilerimizi bilgilendirdik. Öğrencilerimizin böylesine maneviyatı yüksek bir geziye çıkmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(MB-EFE)