Ortaokul'da 'Akıl ve zeka oyunları' sınıfı

Kütahya'nın Aslanpa ilçesi Ortaokulu'nda, öğrencilerin bilgisayar oyunlarına karşı bağımlılığının önlenmesi amacıyla "Akıl ve Zeka Oyunları" sınıfı kuruldu.

Öğrencilerin son zamanlarda bilgisayar ve cep telefonu oyunlarına karşı aşırı ilgili olduğunu gözlemlediklerini belirten Okul Müdürü Yasin Atmaca, ''"Bu oyunların çocukların zamanlarının tamamını aldığını ve boş zamanlarını böyle geçirdiklerini gördük ve teknoloji oyunlarına karşı akıl ve zeka oyunlarını yangınlaştıralım diye bir proje başlattık. Bu proje kapsamında çocukların stratejilerini geliştirici bir ileri aşamayı düşünebilecek zeka seviyesine ulaştırabilecek zeka oyunları temin ettik. Bu oyunları çocuklarımıza öğrettik ve çocuklarımızın teknolojik oyunlara ilgilerinin azaldığını gördük. Hazırladığımız bu sınıfa çocuklarımızın ilgisinin arttığını gördük. Ayrıca çocuklarımız buranın dışında evlerinde de bu oyunları oynadıklarını tespit ettik. Çocuklarımız teknolojik oyun oynarken iletişim kuracağı bir başka kişi yok. Burada en azından bir oyun arkadaşları var, arkadaşları ile iletişimleri gelişti. Okulumuzda hem öğretmenlerimiz hem de çocuklarımız istedikleri zaman bu sınıfı kullanabiliyorlar. Bu sınıfı kurarken biz de bu kadar ilgi beklemiyorduk. Çocuklarımızın ilgisi bizi de mutlu etti'' diye konuştu.(YD-EFE)