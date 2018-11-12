Oryantiring Atatürk Kupası Yarışması

Kütahya Oryantiring İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atatürk Kupası Oryantiring Yarışması, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Moymul Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Moymul Mahallesi'nde Moymul Ortaoukulu önünden başlayan yarış, Balıklı Çay Bahçesinin karşısında son buldu. Oryantiring yarışmasında, yüze yakın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Ellerinde harita yardımı ile hedefleri ararken sporcular Moymul Mahallesi'ndeki eski tarihi yerleri de tanıma imkanı buldular.

Yarışma ile ilgili bilgi veren Oryantiring Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ali Sarı, "Oryantiring yarışmalarının en önemli özelliği düşünme becerilerini geliştirmesidir. 10 Kasım dolayısıyla yapılan Atatürk kupasına katılım oldukça iyi oldu. Sporcularımız çeşitli kategorilerde mücadele etti. Harita yardımı ile hedefleri en kısa sürede ulaşan sporcular derecelere girdi. Yarışmada dereceye giren ve katılım gösteren tüm sporcuları da kutluyorum" dedi. (Tİ - EFE)