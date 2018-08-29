Osman Gazi’nin salıncakta sallandığı 12 asırlık çam koruma altında

Domaniç’e 2 kilometre uzaklıktaki Domur köyü yakınında bulunan ve karaçam türünde olan mızık çamı 1980 yılında hayati fonksiyonlarını tamamen yitirmiş ve 1988’de şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Çürümeye yüz tutan çam verniklenerek, koruma altına alındı. Üzeri çatıyla kapatılan çamın yapılan incelemelerde yaşının sayılabilen kısmının 800, sayılamayan çıra kısmının en az 400 olmak üzere 1200 yaşında olabileceği ifade ediliyor. Mızık çamı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 1988 tarih ve 83 nolu karar gereği anıt ağaç olarak tescil edilerek korunmaya alındı.

Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Gazi’nin bebekliğinde, ninesi Hayme Ana tarafından dallarına salıncak kurularak sallandığı rivayet edilen ağacın, Osmanlı’nın doğuşuna tanıklık etmesi nedeniyle mızık veya beşik çamı diye adlandırıldığı kaydedildi.

11 metre boyunda, 4,70 metre çapında olan ağaç, ahtapotu andıran yaygın kolları ile insanları şaşırtan görüntüsünün yanı sıra, oldukça ilginç kıvrımları ve doğa harikası estetik görüntülerle bezendiği şekliyle, görenlerin hayal gücünü zorluyor. Ağaç aynı zamanda geçmişten günümüze bir köprü görevi görüyor.