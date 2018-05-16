Osmanlı mirası Ramazan tatlısı: İncir uyutması

Hafif olmasından dolayı tercih edilen, incirin sütle kaynatılıp bekletilmesi nedeniyle "uyutma" adı verilen geleneksel tatlı Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor.

Geleneksel tatlının unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla meslek liselerinde de ders konusu olarak öğrencilere öğrettiklerini söyleyen Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alan şefi Ayten Tuna, “Günümüzde Avrupa tarzı tatlıların unutulmaması için Kütahya’nın da Osmanlı ve Germiyanoğulları’nın bulunduğu çok eski tarihi bir şehir olmasından dolayı unutulmaya yüz tutmuş yeniden gündeme gelip unutulmaması için bizler okulda öğrencilerimize bu tatlıyı derste gösteriyoruz” dedi. Tuna, “Tatlımızın unutulmaması amacı ile Ramazan ayında hafif olması ve tok tutucu olmasından dolayı bu tatlıyı bizler tekrar gün yüzüne çıkartmak istedik. Amacımız çok az kişinin bildiği Kütahya ile özdeşmiş olan bu tatlıyı evlerde tekrar yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Okulda değişik birçok tatlı ve yemek öğrendiklerini söyleyen 11. Sınıf Öğrencisi Gizem Akar ise, “Biz yiyecek içecek alanında okulda birçok tatlı ve yemek öğreniyoruz. Okulda öğrendiğim ve sizler için yaptığım tarihi bir tatlı olan ‘incir uyutması’ tatlısını öğrendiğim mutluyum” diye konuştu.