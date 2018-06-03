Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 16:46

Osmanlı’dan kalma ’Askıda’ geleneği iftar sofrasında yaşatılıyor

Kütahya’da, Osmanlı’dan kalma "Askıda" geleneği Ramazan ayında da yaşatılıyor.

Osmanlı’dan kalma ’Askıda’ geleneği iftar sofrasında yaşatılıyor

03 Haziran 2018 16:46

Yaklaşık 50 yıldır ‘Askıda iftar’ geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün 160 kişiye iftar yemeği ikram ediyor.


Yıllardır yardımsever vatandaşların vermiş oldukları paralar ile Kütahya’da Ulu Cami çevresindeki yoksullara sıcak bir aş veren Himmet Çakubay bu Ramazan’da da yemek vermeye devam ediyor. Hayırsever vatandaşların çok olduğunu söyleyen Himmet Çakubay, kayıtlarını tutmuş olduğu defteri göstererek bu Ramazan hiç boş gününün olmadığını söyledi.


Babasından kalma 1975 yılında bu yana devam eden askıda geleneği yaşatmaya çalıştığını belirten Himmet Çakubay, iftarda yoksullara 4 çeşit yemek yaparak ikram ettiğini ifade etti.


Bazı günlerde iftar verdiği kişi sayısının 300’ü bulduğunu dile getiren Çakubay, “Parası olan olmayan herkese kapısı açık. Allah hayırseverlerden razı olsun 30 gün de dolu” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç