Osmanlı’dan kalma ’Askıda’ geleneği iftar sofrasında yaşatılıyor

Yaklaşık 50 yıldır ‘Askıda iftar’ geleneğini yaşatan lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, her gün 160 kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Yıllardır yardımsever vatandaşların vermiş oldukları paralar ile Kütahya’da Ulu Cami çevresindeki yoksullara sıcak bir aş veren Himmet Çakubay bu Ramazan’da da yemek vermeye devam ediyor. Hayırsever vatandaşların çok olduğunu söyleyen Himmet Çakubay, kayıtlarını tutmuş olduğu defteri göstererek bu Ramazan hiç boş gününün olmadığını söyledi.

Babasından kalma 1975 yılında bu yana devam eden askıda geleneği yaşatmaya çalıştığını belirten Himmet Çakubay, iftarda yoksullara 4 çeşit yemek yaparak ikram ettiğini ifade etti.

Bazı günlerde iftar verdiği kişi sayısının 300’ü bulduğunu dile getiren Çakubay, “Parası olan olmayan herkese kapısı açık. Allah hayırseverlerden razı olsun 30 gün de dolu” dedi.