Osmanlı'dan kalma evlerine gözü gibi bakıyorlar

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı İkibaşlı köyünde yaşayan vatandaşlar, Osmanlı döneminde yapılan evlerine adeta gözü gibi bakıyorlar.

90 nüfuslu köyde Osmanlı dönemine ait çamaşırlık ve cami dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. Camii içerisinde bulunan ahşap işçilik ve seccadeler Osmanlı döneminin izlerini taşıyor. Köy meydanında bulunan çamaşırhanenin 1 asırdır kullanılmaya halen devam edilmesi ve kazanların kurulu olması dikkat çeken görüntüler arasında.

Osmanlı evlerini korumaya çalışıyoruz diyen İkibaşlı Köy Muhtarı Yakup Sezer, ''Köyümüz 300 yıllık bir köy. Köyümüzde tarihi evler var, camimiz ve çeşmemiz var. Bu eserleri korumaya devam ediyoruz'' dedi.

İkibaşlı köy sakinlerinden Ali Güler, "Köyümüzde şuan 30 hane mevcuttur. 20 civarında ev osmanlı zamanından kalmadır. Köyümüzde 150 yıllık bir camimiz var. Caminin biraz bakıma ihtiyacı var. Köyümüz Kütahya'nın en yüksek yerindedir. Ormanların içindedir. Dağlık olduğu için hayvancılık ve tarımla uğraşılır. Eski çesmemiz var Osmanlıdan kalma. Halen halı ve kilim yıkanır. Buradaki eserlerin bakımının yapılmasını istiyoruz'' diye konuştu.

İkibaşlı köyünün hemen alt tarafına yapılan sulama göletinin köyde tarım yapanlar için en büyük destek olduğu bildirildi.(YD-EFE)