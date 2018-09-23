Otluk alanda yangın çıktı, 10 dönüm kül oldu

Kütahya'da otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine 5 metre mesafede çıkan yangında, mahalleli ise ellerine aldıkları dal parçaları ve kürekler ile yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Okmeydanı mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Arazide bulunan otların alev alması sonucu başlayan yangın, rüzgarında etkisi ile bir anda yayılması ile dumanlar mahalleyi etkisi altına aldı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangında dumanı gören mahalle sakinleri ise ellerine aldıkları dal ve kürekler ile yangına mücadele ederlerken bir yandan zamanla yarıştılar. İtfaiye ekiplerini olay yeri gelmesi ile yangına müdahale ettiler. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için uzun uğraşlar veren itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat içerisinde yangını kontrol altına aldılar. Olayda birde kaplumbağa yangından kaçmak için çamura sığındı.