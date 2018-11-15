Kütahya'nın Gediz ilçesi otogarında yaşanan trafik karmaşasını sona erdirmek amacıyla düzenleme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile köy minibüsleri ve yolcu getirip yolcu alan sivil araçların otogara girmesi sebebiyle yaşanan trafik karmaşasının düzene sokulması için Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın talimatıyla otogarda düzenleme çalışması başlatıldı.

Başkan Akçadurak, otogarda yapılan düzenleme çalışması çerçevesinde şehirlerarası çalışan otobüs ve minibüsler ile köylere çalışan minibüslerin girişlerinin ayrıldığını belirtti.

Akçadurak, “Otogara yolcu getiren ve yolcu almaya gelen araçlar için ayrı giriş ve düzenlemeler yapılarak, dar olan şehirlerarası ve köy hatlarının çalıştığı alanlara sivil araçların girişine kısıtlama getirilmiştir. Otogara yolcu getiren ve yolcu almaya gelen araçlar GDZ Otel önünden giriş-çıkış yapabildikleri gibi yan yol üzerinde açılan yaya giriş çıkış kapısı ile hiç trafiğe girmeden yolcularını indirebilecek ve alabileceklerdir. İlçemize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına otogarda yapmış olduğumuz düzenleme çalışmaları sırasında vatandaşlarımızdan ve otogarda hizmet veren esnaflarımızdan anlayış ve sabırlı olmalarını beklemekteyiz” diye konuştu.(EFE)