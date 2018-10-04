İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı köpek yavrusu tedavi altına alındı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde otomobilin çarparak yaraladığı yavru köpek, duyarlı vatandaşların ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde otomobilin çarparak yaraladığı yavru köpek, duyarlı vatandaşların ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.


İlkokul öğrencileri tarafından yaralı olarak bulunan köpek yavrusu, belediye ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.


Veteriner hekim Yakup Kılıç, tarafından yarası temizlenen köpeğin yarasına pansuman ve ağrı kesici iğne yaptı.


Yapılan açıklamada, sağ ön ayağında ezilmenin yanı sıra pati derisi kalkan yavru köpeğin gerekli tedavisinin yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi. (MB-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.