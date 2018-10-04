Otomobilin çarptığı köpek yavrusu tedavi altına alındı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde otomobilin çarparak yaraladığı yavru köpek, duyarlı vatandaşların ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

İlkokul öğrencileri tarafından yaralı olarak bulunan köpek yavrusu, belediye ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Yakup Kılıç, tarafından yarası temizlenen köpeğin yarasına pansuman ve ağrı kesici iğne yaptı.

Yapılan açıklamada, sağ ön ayağında ezilmenin yanı sıra pati derisi kalkan yavru köpeğin gerekli tedavisinin yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi. (MB-EFE)