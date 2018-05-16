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16 Mayıs 2018 10:26

Özel eğitim öğrencilerinden özel gösteri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde özel öğrenciler, ayakta alkışlanan bir gösteri sundu.

Özel eğitim öğrencilerinden özel gösteri

16 Mayıs 2018 10:26


Altıntaş Belediyesi Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen gösteriye, ilçe protokolü, özel öğrenciler ve aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Okul Müdürü Tuba Sinan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasından sonra öğrencilerin sergilediği semazen gösterisi, tiyatro gösterisi, skeçler ve müzik gösterileri ilgi gördü.


Son günlerin en sevilen parçası erik dalı türküsünü hem söyleyip hem eğlenen öğrenciler çok neşeli vakit geçirdiler. Program dakikalarca ayakta alkışlanan ’’Mor ışık, ayyıldız’’ isimli gösteri ile sona erdi. (YD-EFE)




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