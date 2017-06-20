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20 Haziran 2017 10:48

(Özel haber) Doktor tavsiyesi ile yapmaya başladığı hamaklar adata marka oldu

Kütahya’da bir vatandaşın doktor tavsiyesi ile yapmaya başladığı hamaklar adata marka oldu.

(Özel haber) Doktor tavsiyesi ile yapmaya başladığı hamaklar adata marka oldu

20 Haziran 2017 10:48


Ahmet Kaplan, tatilcilerin vazgeçilmezi olan hamakları yapmaya 17 yıl önce Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde aracında başladığını dile getirdi. Kaptan, emekli olduktan sonra bir rahatsızlığı sebebiyle doktora gittiğini ve hekimin kendisinin mutlaka bir işle meşgul olmasını istediğini söyledi. Kaptan, bunun üzerine özellikle İstanbul-Antalya güzergahındaki bölgede aracı içerisinde tezgah açıp hamak örmeye ve satmaya başladı.


Ördüğü hamakların adeta bir marka haline geldiğini belirten Kaptan, "İş olsa da olmasa da ben buradayım. Sağlam hamağın sırrı ipinde değil, sağlam örgüdedir. Bu nedenden, vatandaşlar piyasadaki naylon hamakların ucuz olduğu için benim hamakları pahalı bulsalar da benim hamaklarım 8-10 senelik hatta evladiyelik.Hamakların adeta marka oldu" dedi.


Kaptan, hamak fiyatlarının 30 ile 300 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.




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