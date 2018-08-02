(Özel haber) İşte eşek inadı bu

Zabıta ekiplerine, bir eşeğin Emet-Kütahya yolu Emet Bor Kavşağı’nda trafiği tehlikeye soktuğu ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, eşeği yakalamak için seferber oldu, ancak bunu bir türlü başaramadı. Yakalanmamak için kaçan ve anayola kaçan eşek zaman zaman yolda tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Zabıta eşeği yakalamak için eşeği önüne ot attı. Bu arada, eşeğin uzun süredir dışarıda olduğu ve bakımsızlıktan zayıf düştüğü görüldü. Bunda da başarılı olamayan ekipler, daha sonra eşeğe sakinleştirici iğne atarak ancak yakalayabildi.

Emet Belediyesi Zabıta Amiri Cavit Metin Şenel, yaptığı açıklamada, ’’Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen ihbar neticesinde Kızıldere mevkiine intikal ettik. Bir tane merkep olduğu söylendi. Yol üzerinde tehlike arz ettiği bildirildi. Bunun üzerine bu mevkiye geldik. Merkebin peşinde bir saate yakın koşturduk fakat yakalayamadık. Onun için hayvanı uyuşturarak bayıltıp o şekilde barınağımıza götüreceğiz. Bu şekilde tehlikeyi önlemiş olacağız. Gerekli bakımı bundan sonra belediye olarak yapacağız’’ diye konuştu.

Uyuşturucunun etkisiyle sakinleşen hayvan daha sonra görevli tarafından hayvan barınağına götürüldü ve trafik normale döndü.