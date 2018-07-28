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28 Temmuz 2018 12:00

Özel halk otobüsü esnaflarıyla kahvaltıda buluştu

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, özel halk otobüsü esnafları ile kahvaltıda buluştu.

Özel halk otobüsü esnaflarıyla kahvaltıda buluştu

28 Temmuz 2018 12:00


Kütahya Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kahvaltı programında Özel Halk Otobüsü esnaflarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bizler sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızın gitmek istediği yere güvenle ve huzurla ulaşmasını sağlamak durumundayız. Halk otobüsü şoförlüğü, büyük sorumluluk isteyen zaman zaman sıkıntılarla karşılaşılan zor bir iş. Siz esnaflarımızın hiçbir konuda mağdur olmasını istemeyiz. Ancak vatandaşımızı da sıkıntıya sokacak bir yaklaşım içerisinde olmamız söz konusu olamaz. O yüzden vatandaşlarımızdan şoför kardeşlerimize anlayış, şoför kardeşlerimizden de büyüklerimize ve küçüklerimize saygı göstermesini rica ediyorum. Bizim için insani hassasiyetler önemli. Her bir şoförümüze huzurla sıkıntısız şekilde çalışmak ve kazasız belasız bir seyahat diliyorum" dedi.


Bu arada, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ile Kütahya Minibüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Güdücü, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. (EFE)




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