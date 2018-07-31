(Özel) Köylüler imece usulü külliye yapıyor

Kadınların yaptıkları ekmek, içli pide, mantı, gözleme, şehriyeyi köy pazarında satarak maddi destek verdikleri külliyede erkekler ise inşaat işlerine katkıda bulunuyor.

300 metrekare alana 2 katlı olarak yapılacak külliyenin 1 yıl içeresinde tamamlanması hedefleniyor. 250 hanelik köy halkını bir araya getiren imecede külliye tamamlanmasının ardından Kütahya İl Müftülüğüne bırakılacak.

"Çocuklarımız okusun hafız olsun diye gayret gösteriyoruz" diyen köy sakinlerinden Emine Okçu, “Biz burada Kur’an kursuna destek olmak için ekmek yapıyoruz, pide yapıyoruz, gözleme yapıyoruz, şehriye kıyıyoruz mantı yapıyoruz. Çocuklarımız okusunlar, hafız olsunlar, vatana millete hayırlı bir evlat olmaları için burada gayret gösteriyoruz. İnşallah biz de bu Kur’an kursunda okuyup hafız olacağız. Bunun için bütün köy elinden geleni yapıyor” dedi.

Demirciören Kur’an Kursu için vatandaşlardan yardım beklediklerini dile getiren köy sakinlerinden Şadiye Nasır, "Biz Demirciören Kur’an Kursu için vatandaşlardan yardım beliyoruz. Burada ekmek yapıyoruz, şehriye yapıyoruz. Kur’an kursumuz için vatandaşlardan yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Köyde imece usulü yapılan külliye için tüm köyün seferber olduğunu aktaran köy sakinlerinden Fatma Okçu, "Ben Pazar günü köy pazarına gittiğimde köyümüzün büyükleri kepçeler ve traktörler ile toprak taşıdılar elleri ile inşaatta çalışıyor. Onun için çok duygulandım. Tüm kalbimle kur’an kursumuzun tamamlanmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Demirciören Köyü Hayırseverler Derneği Başkanı Osman Okçu ise şunları kaydetti:

"Biz kış aylarında arkadaşlar ile birlikte oturuyorduk ve köyde ki gençlerin kötü hallerini görünce ne yapabiliriz diye düşününce böyle bir proje ortaya çıktı ve hemen bir dernek kurduk. Özel idareden ve müftülükten büyük destek gördük. Tüm resmi işlemlerimizi tamamladık ve il müftülüğü ile birlikte bir protokol imzaladık ve külliye bittikten sonra müftülüğe devredilecek. Külliyemizin temeli atıldı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda tüm köy birlik olmuş durumda. Köydeki kadınlarımız külliyemiz için imece usulü olarak ekmek ve çeşitli ürünler yaparak pazar günleri köy pazarında satarak destek oluyorlar. Erkekler de külliyenin inşaatında çalışarak çeşitli işleri yapıyor. Zenginlerden ve ileri gelenlerden destekler alıyoruz ve tüm vatandaşlardan desteklerini bekliyoruz. Projemizde ise alt katta camimiz olacak, Kur’an kursumuz olacak, 4-6 yaş çocuklar için kreş olacak ve kadınlar için Kur’an kursu olacak en üst katta ise konferans salonumuz bulunacak ve köyümüzde dini konferanslarımız olacak. Biz herhangi bir cemaat ile değil müftülükle protokol imzaladık ve proje tamamlandığında ise Kütahya İl Müftülüğüne devir edeceğiz."