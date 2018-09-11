Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Yıldız'dan Vali Nayir'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Nayir'in makamında gerçekleşen ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Özel Kurumlar Daire Başkanı Hasan Öztürk, Öğretim Programları, Teşvikler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Hasan Erdem ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yer aldı.
Vali Nayir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Muammer Yıldız'ın yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyarette, Kütahya'da yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.(EFE)