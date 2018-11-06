Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde '1-7 Kasım Disleksi Haftası' etkinlikleri kapsamında İlçe Hastanesince Özel Rehabilitasyon Merkezindeki çocuklara ve personele yönelik, 'Özgül öğrenme güçlüğü' eğitimi verildiği bildirildi.

Özgül öğrenme güçlüğü konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla İlçe Hastanesinde görevli Ebe Menekşe Betül İnkaya tarafından Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çocuklara ve personele verilen eğitimde konuya yönelik görsel ve işitsel kanallarla özgül öğrenme güçlüğünün önemi hakkında anlatımda bulunuldu, afiş ve broşürler dağıtıldı.

Ebe Menekşe Betül İnkaya, öğrenme güçlüğünün, normal ya da normalin üzerinde zekaya sahip, birincil olarak ruhsal bir hastalığı olmayan, dinleme, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan standart eğitime rağmen yaşına ve zekasına uygun başarı göstermeyen bireylerde görülen nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade etti.

İnkaya, "Önemle vurgulamamız gereken konu özgül öğrenme güçlüğünün zeka geriliği ile hiçbir ilgisi yoktur. Halk arasında en çok bilinen türü 'disleksi'dir. Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi özgül öğrenme güçlüğünde de erken tanı oldukça önemlidir. Güçlüğü bulunan çocukların anne ve babaların çocuklarındaki bu durumu kabul etmeleri ve çocuklarını başarısızlığından dolayı suçlayıp yargılamamaları oldukça önemlidir. Anne ve babaların çocuklarını yüreklendirmeleri, desteklemeleri en önemli adımdır" dedi. (MA-EFE)