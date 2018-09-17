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Palyaço kılığına giren öğretmen minik öğrencilerle oyun oynadı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen programda 1.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen programda 1. sınıf öğrencilerinin palyaço kılığına giren öğretmenleri Gülşah Tanık nezaretinde oynadıkları oyunlar büyük beğeni topladı.


"Uyum programı" kapsamında geçen hafta okula başlayan Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin palyaço kılığına giren İngilizce Öğretmeni Gülşah Tanık nezaretindeki gösterileri 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen programda izleyenlerden tam not aldı.


Program öncesinde 1. sınıf öğrencileri sınıf öğretmenleri Esra Aydoğdu ve Ümmügül Karakaya ile İngilizce Öğretmeni Gülşah Tanık tarafından yüzleri boyanan öğrencilerin müzik eşliğinde oynadıkları oyunlar protokolün ve velilerin beğenisini topladı. (MA-EFE)

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