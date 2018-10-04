Parmakören Mahallesi'ne Sosya Kültür Merkezi

Kütahya Belediyesi'nin Parmakören Mahallesi'ne inşa etmiş olduğu Sosyo Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Parmakören Mahalle Muhtarı Bahattin Gümüş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na yıllardır özlemini çektikleri bu merkezi mahallelerine kazandırdığı için ve mahallelerine yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Parmakören mahallesine yakışır hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür eden İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz; "Bizler Parmakören mahallemizi önemsiyoruz. Yerel yönetimler olarak Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ve bizler kendi alanlarımızda ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Bizler burada sizlerle birlikte bu eserin mahallemize kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Parmakören mahallemizin bir özelliği var. Çevresi Kütahya'nın gelişim alanı. Parmakören mahallemiz bu gelişim içerisinde kendi öz değerlerini koruması gerekmektedir. Bugün açılışı gerçekleştirilen Sosyo Kültürel Merkez neredeyse bir kaymakamlık binası kadar görkemli. Kütahya Belediyesi tarafından kazandırılan bu esere muhtar ve mahalle sakinlerimizin sahip çıkması gerekiyor. Sosyo Kültürel Merkezi bölgeye kazandıran Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ve ekibini tebrik ediyor, Kütahya'mız ve mahalleli vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Açılış töreninde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkürlerini sunan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bahçesinde çocuk sesleri olan, düğünlerinde, mevlitlerinde, törenlerinde kullanabilecekleri bu tesisler geleceğimiz için çok kıymetli. Başta Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu'na ve bütün belediye çalışanlarına, nüfusa ve seçmen sayısına bakmaksızın ihtiyaca göre hazırlanmış böyle güzel tesisleri ortaya çıkardıkları için şükranlarımı sunuyorum, diye konuştu.

Parmakören mahallemizde ikamet eden hemşerilerimizin hizmetine sunulan Sosyo Kültür Merkezinin açılışında katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "4,5 yıl önce bu mahallelerimizi Belediye Başkanı adayı olarak ziyaret ettiğimizde vatandaşlarımıza tüm şehrimiz ile ilgili 43 proje sözümüz vardı. Bu 43 projemize ilave olarak farklı projelerimizi de Belediye Başkanı seçildikten sonra ortaya koymuştuk. Geriye dönüp baktığımız zaman söz konusu 43 proje ve ilave projelerin %95'nin üzerinde projeyi bitirdiğimizi ve hemşerilerimizin kullanımına sunduğumuzu hep birlikte görüyoruz. Kütahya'mızda bulunan 65 mahallemizi evladımız gibi görüyor ve her birisine yasalar çerçevesinde eşit şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Saraçoğlu, Kumarı, Ağaçköy, Yenibosna, Kirazpınar, Alayunt, Geven ve Perli olmak üzere toplam 7 adet Sosyo-Kültür Merkezimizin de inşaatı çalışmalarının tamamladığını ve en kısa sürede açılışını yaparak hizmete sunulacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman yaptığı duadan sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve il protokolü tarafından Sosyo-Kültür Merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Tören, Parmakören Sosyo Kültür Merkezinin incelenmesi ve Kütahya Belediyesinin ikramları ile sona erdi.

Törene; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, AK Parti Kütahya İl Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, Mahalle Muhtarı, Kütahya Belediyesi Birim Müdürleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. (EFE)