Parti başkanları oylarını birlikte kullandı

Dönem Milletvekilliği seçimi vatandaşlar sandık başına gitti.

Domaniç’te siyasi parti başkanları tüm seçim sandıklarını birlikte dolaşarak, oylarını da birlikte kullandılar.

Domaniç Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Özoğul, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Temel Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim Türken, Saadet Partisi Başkanı Çağrı Dinç, İYİ Parti Başkan Yardımcısı Naim Akyıldız, seçim sandıklarını birlikte dolaşarak ilçe halkına karşı birlik beraberlik gösterisinde bulundular. İlçe siyasi parti başkanları daha sonra kendi oylarını da kullandılar.

Domaniç’te özellikle engellilerin oy kullandığı okula yapılan sözde engelli rampası, engellilerin tek başlarına çıkmasına imkan tanımıyor. Yaşlı ve engellilerin çıkmakta zorlandığı Engelli rampasına 85 yaşındaki görme ve yürüme engelli İsmail Canseven engelli rampasını yakınlarının yardımı ile çıkarak oyunu kullandı.

Domaniç Çukurca Beldesinde Oy kullanmaya gidemeyecek durumda olanlar için seyyar sandık hizmeti verildi.(TY-EFE)