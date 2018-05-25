’Paşa helvası’, Ramazan ayının vazgeçilmez Osmanlı tatlısı

Tatlının Ramazan ayı ile özdeşmiş bir tatlı olduğunu ve Kütahya’nın lezzetleri arasında ilk sırada yer aldığını söyleyen üretici Rıza Helvacıoğlu, “Bu tatlının geleneksel olmasının nedeni sadece ramazan ayında üretmemiz den dir. Ramazan ayı dışında da gurbetçi vatandaşlarımız için diğer vakitlerde de bulundurmaya çalışıyoruz. Bu helva Ramazan ayı ile bütünleşmiş bir tatlıdır. Nasıl Susamlı Helva Ramazan ayında yapılıyorsa buda Ramazan ayına özgü Kütahya helvası dır” dedi.

Osmanlı Paşası için yapılan helvanın hikayesi

Tatlının 1898 yılında Osmanlı döneminde Kütahya Valisi Fuat Paşa’nın helvayı beğenmesi üzerine ‘Paşa helvası’ olarak adlandırıldığını söyleyen Helvacıoğlu, “Bu helvaya isimi veren benim rahmetli Mustafa dedemdir. Dedem, 1898 yılında dönemin Osmanlı valisi Fuat Paşa için yapmıştır. Bu helva paşanın hoşuna gitmiştir ve Fuat Paşa’da bizim soyadımızı Helvacıoğlu olarak koymuştu. Bazı gelen müşterilerimiz Paşa Lokumu ile karıştırıyor. Paşa Lokumu ve Paşa Helvası farklı tatlılar dır. Paşa Helvasının içerisinde sadece susam, tahin ve şeker vardır. Bunun püf noktası mevsim ile alakalıdır. Hava sıcak olduğunda daha sert, soğuk olduğunda ise biraz daha yumuşak olması gerekiyor. En büyük özelliği hava ve mevsimdir.” diye konuştu. (HCA)